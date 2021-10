Alex Zanardi oggi compie 55 anni: le attuali condizioni del campione paralimpico. Continua la riabilitazione dopo il terribile incidente in handbike

Oggi compie 55 anni il grande Alex Zanardi. Il quattro volte campione paralimpico è nel cuore di tutti gli italiani, per quello che ha saputo regalare in pista e fuori.

Nato a Bologna il 23 ottobre 1966, da papà Dino e mamma Anna. Trasferitosi a Castel Maggiore da bambino, ha iniziato a coltivare da subito la passione per i motori. In una terra dove si cresce a pane e miscela, il piccolo Alex ha espresso subito le sue qualità sui kart. Dopo aver sfiorato un titolo europeo è approdato prima in Formula 3000 e poi finalmente in Formula 1. Dal 1991 al 1996 ha corso nel Circus, prima di sposare l’avventura negli Usa. La Formula Cart è stata il suo grande amore, con due titoli nel ’97 e nel ’98, a suon di sorpassi spettacolari (famosissimo quello al cavatappi di Laguna Seca).

Purtroppo il 15 settembre 2001 la sua vita è cambiata, con il terribile incidente in Germania. La perdita delle gambe è stata per lui però una spinta in più, che lo ha proiettato nel Gotha degli sport paralimpici. L’handbike è diventata la sua fida compagna di successi, rendendolo un vero simbolo internazionale. Dalle Paralimpiadi agli ‘Iron Man‘, tutte imprese indelebili nella storia dello sport.

Alex Zanardi, le attuali condizioni del campione

Il 19 giugno 2020, durante la staffetta di beneficenza ‘Obiettivo 3‘ in handbike, sulle strade della Val d’Orcia la sua handbike è finita sotto le ruote di un tir. Da quel momento è iniziato un percorso riabilitativo davvero complesso, che lo ha portato in diversi ospedali, prima a Siena, poi a Milano e infine a Padova. Da grande combattente qual è, Alex continua ad aggrapparsi alla vita, cercando di recuperare da una condizione disperata. La moglie Daniela e il figlio Niccolò sono sempre al suo fianco e lo assistono con un amore sconfinato. Tutti i fan non l’hanno mai dimenticato e oggi più che mai si stringono a lui. Buon compleanno!