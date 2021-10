WhatsApp lancia una nuova entusiasmante funzione: che regalo per gli utenti

WhatsApp è pronta a lanciare una nuova entusiasmante funzione. Un vero e proprio regalo è in arrivo per gli utenti: cosa cambia a breve.

WhatsApp è pronta rinnovare l’applicazione con una nuova interessante funzione. Infatti nel corso dell’ultima conferenza Mark Zuckerberg ha lanciato una nuova funzionalità chiamata “Collezioni“. Questa funzione interesserà soprattutto gli utenti Business e renderà più facile acquistare articoli utilizzando le categorie. Quindi la feature permette alle aziende di organizzare gli articoli nei loro cataloghi per categoria. Così facendo sarà più facile per gli utenti scegliere i prodotti da acquistare.

Nelle ultime ore è stata pubblicata anche una nota dalla società che afferma: “Vogliamo rendere WhatsApp il modo migliore per le persone di acquistare beni e servizi e per le aziende di connettersi con i propri clienti. Per questo motivo stiamo rendendo più facile vedere cosa offre un’azienda sull’applicazione“. Inoltre la funzione fu introdotta nel 2019 con il nome di ‘Cataloghi’, ma in quell’occasione passò un pò in sordina.

WhatsApp, novità per le chiamate di gruppo: cosa cambia

WhatsApp è l’applicazione più usata al mondo nell’ambito della messaggistica istantanea, con più di due miliardi di utenti. Negli ultimi mesi abbiamo visto numerosi aggiornamenti, con funzioni che sono state migliorate e l’aggiunta di nuovi tools. Adesso arriva anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le chiamate o videochiamate di gruppo. Infatti gli sviluppatori stanno migliorando la gestione delle chiamate di gruppo.

L’ultimo aggiornamento permetterà di unirsi ad una chiamata o videochiamata già iniziata in un gruppo. Così facendo i ritardatari potranno unirsi alla call senza alcun problema. Infatti appena entrati in un gruppo, in cui è in corso una videochiamata, comparirà ora un nuovo pulsante che vi garantirà l’accesso alla conversazione. Ad introdurre per primo la novità ci pensò Facebook. Adesso anche sull’app di messaggistica è arrivato il nuovo tasto, accolto con grande entusiasmo dagli utenti.