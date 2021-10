Uomini e Donne, la storia è finita: la conferma arriva da lei!

Una storia nata tra lo studio e l’esterna di Uomini e Donne, ma è giunta già al capolinea: a confermarlo è la diretta interessata

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone hanno iniziato la loro storia immediatamente dopo la pausa estiva di Uomini e Donne. La loro relazione era anche stata mal giudicata dagli altri membri del dating show proprio perché il loro comportamento sembrava essere poco coerente con quanto accaduto in studio.

Al Magazine di Uomini e Donne è tornata a parlare la dama del Trono Over che ha confessato: “Il sentimento ci metterà del tempo a sparire, questa rottura è ancora fresca: a Luca voglio tutt’ora bene, ma l’amore folle che avevo prima è finito perché sono stata ferita”.

Uomini e Donne, è finita tra Luca ed Elisabetta

Un amore che sembrava andare a gonfie vele, ma evidentemente il vento ha smesso di soffiare. Quella che è -ormai- un’ex coppia guardava in due direzioni differenti, se da una parte c’era un grande amore, dall’altra qualcosa non andava per il verso giusto. Elisabetta ha raccontato: “Quando arrivi al punto in cui non ti senti più desiderata dalla persona che hai vicino, dici basta. A oggi non ce la faccio più: voglio un uomo che mi desideri e mi ami profondamente”.

La dama del Trono Over ha raccontato esattamente come sono andate le cose e com’è stata chiusa la relazione: “Nell’ennesimo momento di crisi, agli inizi di ottobre, mi ha detto di non essere più felice e che non riusciva in nessun modo a provare quello che provavo io. Luca è sempre stato chiaro sui suoi sentimenti, ma dall’altra parte questo limite non ha reso più facile a nessuno dei due riuscire a staccarci”.