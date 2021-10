Uomini e Donne, Gemma e Tina ci ricascano: gesto choc in studio – VIDEO

Gemma e Tina sono alle solite: all’interno dello studio di Uomini e Donne accade qualcosa di assurdo ed incontrollato

Ad Uomini e Donne, la storia tra Gemma Galgani e Tina Cipollari continua imperterrita ed i teatrini che portano in studio sono sempre gli stessi. Ancora una volta, infatti, c’è stato un grande gavettone in diretta che ha suscitato l’ilarità di tutti i presenti.

Tutto ha avuto inizio con una sfilata di Gemma in jeans stretti, maglia scollata ed una camicia a scacchi ed un balletto sexy su di una Fiat 500 che stava lavando stile car wash. La performance è stata ben giudicata dal parterre maschile e questo ha suscitato una reazione iraconda da parte di Tina.

Uomini e Donne, la reazione di Tina al car wash di Gemma

Quando Tina Cipollari ha scoperto la votazione da parte del parterre maschile di Uomini e Donne ha commentato: “Sono dei corrotti e tu sei veramente vergognosa. Ti credi una ventenne, ma sei un rottame”. A differenza del consueto teatrino in studio, questa volta, Gianni e Marcello erano dalla parte di Gemma.

È proprio per questo che la furia di Tina non si è fermata. Ad un certo punto, infatti, si è fatta passare il secchio dedicato al car wash e l’ha rovesciato in testa alla protagonista della performance.