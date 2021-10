Uomini e Donne, terribile confessione: “Un medico chirurgo mi ha molestata” – FOTO

Una delle ex dame di Uomini e Donne ha confessato di essere stata molestata da un medico chirugo. Le sue parole tramite un post di Instagram.

Un’altra ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di esser stata molestata da un medico chirurgo. La denuncia è arrivata con un lungo ed intenso post pubblicato su Instagram. Ha raccontare la terribile vicenda è stata Teresa Langella, che ha deciso di condividere il momento doloroso con i suoi fan. Il post ha come obiettivo quello di sensibilizzare e far capire a tutte le vittime di molestie che la cosa migliore da fare è denunciare questi episodi.

L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha infatti affermato: “La soluzione è stata gridare basta“. Al suo fianco non è mancato l’affetto del compagno Andrea Dal Corso, che l’ha supportata durante il difficile periodo. La speaker radiofonica, così, ha cercato di raccontare su Instagram la sua sofferenza che ha cercato di nascondere per tantissimo tempo. Andiamo quindi a vedere il suo racconto sulle pagine social e la risposta del suo attuale fidanzato.

Uomini e Donne, Teresa Langella confessa: “La soluzione è stata gridare BASTA!”

La storia denunciata da Teresa Langella è intensa ed ha colpito tutti i suoi followers. Infatti l’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato: “Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le Donne che si trovano a non avere la forza di reagire“.

Inoltre nonostante la sua più grande paura era quella che il tempo potesse insabbiare il ricordo, quella violenza non è mai andata via dalla sua mente. Infatti Langella ha continuato: “La soluzione è stata gridare ”BASTA!” . Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera“.

Teresa ha poi raccontato come è andata davanti al giudice affermando: “Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me” – continua – “Mamma , papà, vi chiedo scusa se ho taciuto , chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro”. Fortunatamente la speaker ha trovato l’affetto dei seguaci, ma soprattutto del suo attuale compagno.

Infatti Andrea Dal Corso ha ripubblicato il post affermando: “Sei la più coraggiosa perché non hai avuto timore di uscire allo scoperto. Sei la più dignitosa, perché hai preferito farlo qui sui social anziché vedere lo scopo in TV. Sei una donna a testa alta e sei un esempio da seguire. Ti amo“.