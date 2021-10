Uomini e Donne, torna un volto noto del programma: clamoroso ingresso!

Clamoroso ritorno a Uomini e Donne, con un volto noto pronto a tornare all’interno degli studi di Canale 5: corteggerà Andrea Nicole.

Un corteggiatore è pronto a tornare nello studio di Uomini e Donne, per presentarsi ad Andrea Nicole Conte. Il nuovo arrivato si aggiungerà alla lunga lista di uomini che si sono presentati di fronte alla 29enne salita sul trono del programma di Maria de Filippi. Come detto il nuovo arrivato è noto al pubblico di Canale 5, infatti la presentatrice è pronta a riaccogliere Simone Cipolloni, uno dei ragazzi che era tra i corteggiatori di Clarissa Marchese.

Simone Cipolloni è tornato all’interno del programma nella giornata di ieri 21 ottobre, poco dopo l’addio di Gabrio Landi. Infatti proprio quest’ultima aveva abbracciato il corteggiatore prima che abbandonasse lo studio. Così subito dopo Maria De Filippi ha fatto entrare Cipolloni. Per Simone si apre la seconda esperienza del dating show, con il corteggiatore che è stato anche un volto noto di Temptation Island.

Uomini e Donne, torna Simone Cipolloni: corteggerà Andrea Nicole

Simone Cipolloni è quindi il nuovo corteggiatore arrivato a Uomini e Donne. L’uomo proverà a conquistare il cuore di Andrea Nicole, che nelle ultime puntate ha fatto discutere per alcune scelte. Infatti proprio a causa della sua indecisione, la tronista ha fatto andare via Gabrio che era molto interessato alla donna. Spazio quindi a Cipolloni che è alla seconda esperienza nel dating show.

Nel corso dell’ultima puntata del programmo Gabrio ha quindi lasciato lo studio, specialmente dopo il bacio scambiato tra Andrea Nicole e Ciprian. Un gesto inaspettato che ha un certo peso anche sulle dinamiche della scelta. In merito all’evento il corteggiatore aveva dichiarato: “Mi era passata la rabbia, ma la verità è che sono bloccato, per me il bacio è importante, molto più importante del sesso con una persona che ti piace tanto“. A queste parole Andrea Nicole ha risposto: “Me lo aspettavo, anche in esterna subiva la mia vicinanza. Ti ringrazio, però, per averlo detto ora e non più avanti, ti capisco benissimo e non posso darti torto“.