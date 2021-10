Uno dei protagonisti di Uomini e Donne ha confessato di aver sofferto di una malattia specifica.

Tra i volti celebri i telespettatori hanno potuto riabbracciare, “virtualmente”, Ida Platano che dopo le delusioni amorose degli scorsi anni ha deciso di tentar nuova fortuna con Marcello Messina. Il cavaliere ha 47 anni e tra lui e Ida è scattata sin da subito una certa affinità. Dopo i primi incontri fuori dal programma, durante i quali è persino scattata la passione, Marcello ha iniziato a manifestare i primi dubbi nei confronti della dama. Le sue continue pressioni e le dimostrazioni che chiede iniziano a diventare assillanti e Marcello non se se la sente di continuare la frequentazione.

Ida Platano non ha nascosto che con Marcello, al di fuori dal programma è scoppiata la passione, raccontando in maniera piuttosto esplicita che tra i due c’è stato un rapporto intimo. Ida tuttavia si è mostrata insoddisfatta, mettendo in visibile imbarazzo il cavaliere che ha iniziato a prendere le distanze da lei.

“Sono una mamma, ma sono anche una donna. Mi sono lasciata andare perché sentivo cose forti e non me ne vergogno. Sicuramente come dice lui ci vuole tempo, però mi sembra di capire che non sia convinto di continuare, lo vedo titubante”.

Tra Marcello Messina e Ida Platano a Uomini e Donne non è andata. La storia è giunta al capolinea ancora prima di iniziare e oggi Marcello ha fatto una confessione ai tanti telespettatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma show: il suo gesto sorprende lo studio!

Uomini e Donne, amatissimo protagonista confessa: “Ho sofferto di questa malattia”

Marcello Messina ha confessato di portare il cognome di sua madre e non di suo padre per un motivo ben preciso: ha conosciuto quest’ultimo a trent’anni. Ha poi scoperto sui social che suo padre è morto. Scendendo nel dettaglio, gli ultimi quattro anni per Marcello di UeD non sono stati per nulla semplici.

“Ho dovuto combattere con una malformazione congenita che, prima di essere scoperta, mi ha causato dei problemi di salute e che ha condizionato il mio modo di vivere e mi ha dato delle priorità diverse”.