Stefano De Martino avrà un programma tutto suo: l’indiscrezione

Una super notizia per i fan del ballerino partenopeo, Stefano De Martino, che avrà un nuovo programma tutto suo

La carriera di Stefano De Martino procede a gonfie vele: dalla sua partecipazione ad Amici, il ballerino partenopeo ha studiato e lavorato sodo per diventare l’uomo di grande successo che è oggi.

LEGGI ANCHE > > > Chiara Ferragni: “Tornati dall’ospedale”. Cos’è accaduto – FOTO

NON PERDERTI > > > Romina Power-Al Bano Carrisi, rivelazione pazzesca: fan stupefatti

Dopo la conduzione di Made in Sud, in compagnia di Fatima Trotta, e di Stasera Tutto È Possibile, l’indiscrezione riguarda un nuovo programma tutto suo su Rai 2. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, infatti, lo showman partenopeo è pronto per condurre Bar Stella. Un format del tutto nuovo che porta il nome del vero bar del nonno di De Martino, dove lo stesso ha iniziato ad esibirsi come ballerino, da bambino.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo, dramma per una grande artista: “Si fa fatica a capire quello che è successo”



Stefano De Martino alla conduzione: qual è il format del nuovo programma

Bar Stella 1994. pic.twitter.com/mwrMLKcBb9 — Stefano De Martino (@ste_demartino) July 8, 2020

Più volte Stefano De Martino ha ribadito la sua stima nei confronti della TV di un tempo, cui lui era molto affezionato sin da bambino. Il programma sarà trasmesso in seconda serata, su Rai 2 e, per il momento, sono previste soltanto due puntate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Antonella Clerici, rivelazione in diretta tv: “È un giorno particolare”

Stando alle prime indiscrezioni, lungo le due puntate saranno presenti tanti ospiti e amici del conduttore. Il periodo di programmazione, all’interno del palinsesto Rai, sembrerebbe essere quello di dicembre, in particolare nel periodo natalizio.

È evidente che i vertici Rai nutrono forte stima per il ballerino partenopeo e che hanno intenzione di puntare ancora su di lui, nonostante i tanti rumors di quest’estate su un suo possibile trasferimento a Mediaset.