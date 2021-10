Romina Power-Al Bano Carrisi, rivelazione pazzesca: fan stupefatti

“Dopo Al Bano tanti corteggiatori”, Romina Power lascia i fans senza parole. Rivelazioni pazzesche in occasione del suo 70esimo compleanno

Domenica 24 ottobre, in occasione del suo settantesimo compleanno, Romina Power sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’artista assieme alla compagna di Pier Silvio Berlusconi farà un salto nel passato, ricordando gli anni trascorsi al fianco di Al Bano e tutto quello che è venuto successivamente.

La storia d’amore con Carrisi ha fatto sognare intere generazioni e tutt’oggi, da quando tra i due c’è stato un riavvicinamento, i fans hanno sperato in un nuovo lieto fine tra i due ex. Romina ai microfoni della Toffanin ha dichiarato che dopo la separazione ci sono stati tantissimi corteggiatori, “ma la libertà non ha prezzo, una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo”.

Romina Power, il dolore per la scomparsa di Taryn: “Era ed è la mia anima gemella”

Come anticipa Mediaset sul sito ufficiale, domenica 24 ottobre in occasione della sua ospitata a Verissimo, Romina Power tornerà a parlare con Silvia Toffanin degli anni che l’hanno vista sposata con Al Bano per poi passare al ricordo di sua sorella Taryn, scomparsa lo scorso anno.

Per l’artista Taryn era la sua anima gemella: “Tutti pensano che l’anima gemella deve essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn. Il nostro legame non si spezzerà mai“. Con sua sorella Romina aveva un rapporto speciale e dopo la scomparsa non è stato facile per l’ex di Al Bano riuscire a superare il dolore.