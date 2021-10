Oggetti rari, questo vale 12.000 euro: potreste ancora averlo in casa!

Ci sono alcuni oggetti rari che valgono tantissimi soldi. Questo è un esempio, e potreste averlo anche voi in casa

Ormai il mondo del collezionismo non stupisce più nessuno. Ogni giorno, spuntano in rete nuovi annunci legati agli oggetti rari più disparati. Dai classici francobolli alle monete, passando per sneakers, vinili, dischi, fumetti, orologi e chi più ne ha più ne metta. Ce n’è veramente per tutti i gusti, e i collezionisti lo sanno bene.

A far schizzare il valore alle stelle sono solitamente gli errori di stampa o conio, ma anche le poche copie disponibili e i legami con particolari eventi storici. Oggi vi parliamo di un oggetto nello specifico che probabilmente avrete anche voi a casa, e che vale ben 12.000 euro!

Oggetti rari, il VHS de La Bella e la Bestia vale 12.000 euro

Sicuramente vi ricorderete dei vecchi VHS, le classiche videocassette che hanno accompagnato intere generazioni. Ce ne sono alcune che hanno un sapore speciale, sia per le “persone comuni” che per i collezionisti. Nello specifico, la cassetta de “La Bella e la Bestia” firmata Disney oggi vale fino a 12.000 euro. E non è uno scherzo! Il consiglio è di cercare subito in casa vostra, perché potreste avere un piccolo tesoro nascosto.

Chiaramente deve essere tenuta nella sua condizione originale della prima edizione in condizioni ottime (se non perfette). Come succede spesso in questi casi, potrebbe addirittura scatenarsi un’asta dal valore finale inimmaginabile. Non vi resta che cercare e, nel caso, pubblicare un annuncio su uno dei tanti portali presenti in rete.