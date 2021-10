Netflix, annunciata una serie TV su Papa Francesco: ecco quando esce

Altra grande novità in arrivo su Netflix. È stata annunciata una serie TV che vedrà protagonista Papa Francesco. Ecco quando esce

Uno dei punti di forza di Netflix è il suo catalogo in costante aggiornamento. Basta un abbonamento mensile – disponibile in più tagli – per accedere ad un catalogo praticamente infinito di film e serie TV (originali e non). Mentre la piattaforma si gode il successo di Squid Game, sono in fase di progettazione tanti altri show destinati ad ottenere numeri da record.

Uno di questi vedrà tra i protagonista… Papa Francesco. È stata infatti appena annunciata una nuova docu-serie chiamata “Stories of Generation con Papa Francesco”. Presentata alla Festa di Roma, arriverà sulla piattaforma il prossimo 25 dicembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Netflix, arriva la serie TV su Papa Francesco: i dettagli

Il prossimo 25 dicembre, arriva su Netflix la prima serie TV che vedrà tra i protagonisti Papa Francesco. Si tratta di uno show composto da quattro episodi. Scritto e diretto da Simona Ercolani, con la consulenza editoriale di Antonio Spadaro e prodotta da Stand By Me, il nuovo originale Netflix è pronto ad infrangere nuovi record.

Oltre agli interventi del pontefice, parteciperanno alla docs-serie anche altre donne e uomini over 70 con le loro testimonianze. Si parla – tra gli altri – di Martin Scorsese, Jane Goodall ed Estela Barnes de Carlotto. “Quello che più apprezzavo di mia nonna erano i suoi silenzi. Era una persona che aveva sofferto molto. L’amore è vero quando gratuito, e se ci sono problemi di coppia, l’importante è soffrire insieme all’altro e andare avanti” un estratto di un intervento del Papa nello show.