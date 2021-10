Instagram, tutto pronto per la rivoluzione: utenti al settimo cielo

Dopo una lunga attesa, finalmente Instagram ha deciso di accontentare i suoi utenti con una feature richiestissima

Già a partire da oggi giovedì 21 ottobre, su Instagram sarà possibile pubblicare post anche da desktop. Un sogno per milioni di utenti, che chiedevano a gran voce l’introduzione di un pulsante apposito da anni. Il social ha anche annunciato che sarà possibile postare video della durata inferiore al minuto da browser per PC e Mac.

Il tutto sarà analogo a quanto si fa sull’app per lo smartphone. Dopo essere entrati sulla piattaforma, si dovrà selezionare il + presente in alto a destra e caricare la foto o il video presente sul proprio dispositivo. E ci saranno tutti i vari filtri classici del social network, così come i filtri o i tag per la geolocalizzazione.

Instagram, si può finalmente pubblicare da PC: tutti i dettagli

Una novità destinata a far discutere. Dopo mesi di test, finalmente sarà possibile pubblicare su Instagram anche da browser per PC o Mac. Si tratta di un vero e proprio salto di qualità, che darà agli utenti la possibilità di divertirsi e lavorare senza l’ausilio del proprio smartphone. Le novità non finiscono però qui. La stessa piattaforma ha anche annunciato le “Collabs”, ossia feature pensate per i creativi. Ci sarà nello specifico la possibilità per due utenti di diventare, dietro invito, co-autori di un contenuto.

Per fare un esempio, un reel potrà finire su due profili diversi e raggiungere un bacino d’utenza più ampio. Novità anche per le storie, con l’aggiunta degli effetti musicali Superbeat e Dynamic Lyrics per mostrare il testo in 3D della canzone riprodotta, seguendo il rito della musica.