GF Vip 6, Manuel Bortuzzo si dichiara proprio a lei: colpo di scena inaspettato!

Colpo di scena inaspettato al GF Vip 6. Infatti Manuel Bortuzzo sorprende tutti e si dichiara ad una concorrente: nuova dinamica nella Casa.

Quest anno la grande novità del GF Vip 6 è che i telespettatori potranno fare delle domande ai concorrenti presenti nella casa. Infatti ogni settimana i vipponi entrano a coppie nella social room e rispondono alle curiosità del pubblico, scatenando quindi tutti gli appassionati di gossip. Nella giornata di ieri è toccato a due dei concorrenti più amati dal pubblico: Manuel Bortuzzo e Aldo Montano.

Al campione olimpico toscano hanno chiesto quale tra le donne della casa lo avrebbe intrigato di più se fosse stato single. Ovviamente Montano è riuscito a dribblare la domanda rispondendo con un tiepido: “Non saprei rispondere, non c’ho mai pensato. Quindi per adesso nessuna, perché dovrei pensarci. Magari ci penso e ve lo dirò in futuro“. A scatenare il pubblico, però, ci ha pensato proprio Bortuzzo. Andiamo quindi a vedere la risposta dell’ex nuotatore alle domande dei telespettatori.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo interessato a Soleil Sorge: “È una bellissima persona”

Non solo Aldo Montano anche Manuel Bortuzzo è entrato nella social room. All’ex nuotatore il curioso pubblico da casa ha chiesto se ci fosse un reale interesse per Soleil Sorge. Così il concorrente ha deciso di vuotare il sacco affermando: “Un interesse c’è. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene“.

Manuel ha poi aggiunto: “Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei“. A scatenare il gossip all’interno della casa, però, ci ha pensato Aldo Montano. Infatti Sophie Codegoni gli ha chiesto quale fosse la domanda rivolta a Bortuzzo. Il campione olimpico così ha rivelato l’interesse di Manuel nei confronti di Soleil lasciando a bocca aperta Sophie.