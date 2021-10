Un’incredibile eliminazione al GF Vip 6. La decisione è stata del pubblico.

Siamo giunti al dodicesimo appuntamento, l’ultimo della settimana, del GF Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, sta macinando visualizzazioni da record e questa sera potrebbe registrare il massimo. Infatti quella di stasera sarà un’altra puntata di fuoco per i vipponi della casa che in questi ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con la nascita di nuovi dissapori all’interno del gruppo.

La scorsa settimana non c’è stata alcuna eliminazione ma questa sera uno dei Vipponi al televoto lascerà la casa. Un sondaggio online, non ufficiale, ha lasciato intravedere chi potrebbe essere a lasciare la casa più spiata d’Italia.

GF Vip 6, incredibile eliminazione: la decisione del pubblico è sovrana

Sul web sono partiti vari sondaggi e secondo le preferenze degli utenti a rischiare l’eliminazione è proprio Carmen Russo, che ottiene il 24% dei voti. A seguire troviamo Raffaella Fico, col 35% dei voti, e Miriana Trevisan, col 40% dei voti.

Tuttavia, non essendo ufficiale tale esito, solo nel corso della puntata che andrà in onda questa sera infatti scopriremo il verdetto definitivo e per allora le cose potrebbe del tutto ribaltarsi.