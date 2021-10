GF Vip 6, clamoroso annuncio: amore al capolinea?

Un annuncio non del tutto inaspettato visto quanto accaduto nella casa del GF Vip 6: è veramente arrivata la fine?

Amedeo Goria è l’ultimo eliminato del GF Vip 6 ed alla sua eliminazione ha concesso un’intervista a SuperGuida TV. Un percorso un po’ ambiguo quello fatto dal giornalista piemontese all’interno del reality show, dove ha subito critiche e lamentele anche da parte dei suoi stessi coinquilini.

Amedeo Goria ha dovuto confessare una scottante verità. Premesso che non ha avuto ancora moto di vedere Vera Miales, sembrerebbe che le cose tra i due non vanno per il meglio: “I rapporti con Vera si sono freddati dopo il nostro ultimo confronto nella casa”.

GF Vip 6, le parole di Amedeo Goria dopo l’uscita dal reality show

Amedeo Goria ha risposto a quando ha ricevuto la notizia di una presunta gravidanza della sua fidanzata ed ha avuto una reazione da persona piuttosto infastidita: “Sono rimasto incredulo di fronte ad una notizia imprevista. Ero arrabbiato con la produzione del GF Vip perchè in quei tre giorni non avevo poi ricevuto altre notizie. Loro mi hanno tenuto sulle spine e li capisco perché comunque fa parte del gioco”.

Sempre su Vera Miales ha commentato: “Ci sentiamo e dovremmo vederci dopodomani. Sono aperto ad un chiarimento con lei. A 67 anni io non mi sento fidanzato. Sono stato bene con Vera, tra noi c’era complicità. Il suo atteggiamento ha spiazzato me e la mia famiglia, però continuo a volerle bene”.