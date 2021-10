Fortnite, annunciata la super novità: è la prima volta per il battle royale

Ancora novità in arrivo su Fortnite. Con un annuncio, Epic Games ha annunciato l’introduzione di un torneo unico e mai visto prima

Ormai quotidianamente, si parla di novità che presto entreranno a far parte dell’universo Fortnite. Epic Games ha appena aggiornato il suo sito ufficiale, annunciando il primo torneo competitivo basato su una modalità cooperativa (PvE). Scatto dell’Orda il nome scelto, con l’evento che prenderà il via in occasione di Halloween.

Il suo funzionamento è in realtà molto simile a quello visto negli altri tornei PvP. Tra le ore 7:00 del 23 ottobre e le ore 19:00 del 24 ottobre, tutti gli utenti avranno la possibilità di prendere parte a cinque partite della modalità Scatto dell’Orda con altri tre amici. Ci sono alcune super ricompense ottenibili con punteggi specifici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Instagram, tutto pronto per la rivoluzione: utenti al settimo cielo

Fortnite, tutti i dettagli sul primo torneo PvE

A partire dalle ore 7:00 di domani 23 ottobre e fino alle ore 19:00 del 24 ottobre, sarà possibile per gli utenti prendere parte al primo torneo PvE di Fortnite. Proprio come nei classici eventi competitivi, il matchmaking è disabilitato e non sarà possibile prendere parte ai match se il team non è al completo. Ogni 1000 punti in-game, si ottiene 1 punto torneo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp lancia una nuova entusiasmante funzione: che regalo per gli utenti

Una volta aver ottenuto 500 punti torneo, si può scaricare la schermata di caricamento Coppa Fortnite L’Incubo. Con 1000 punti c’è lo Spray “Ira crescente”, mentre ne servono 2000 per l’emoticon “GG: giochi come un ghoul”. Ricordiamo inoltre che, per prendere parte al torneo e giocare le 5 partite in questione, serve abilitare l‘autenticazione a due fattori sull’account.