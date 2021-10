Donald Trump annuncia la sua nuova piattaforma: è già un successo in borsa

Si chiama Truth Social ed è una nuova piattaforma creata dalla nuova società Trump Media & Technology Group, con la quale Donald Trump sta per “riconquistare” il mondo dei social da cui è stato bandito nei mesi scorsi. I profili dell’ex presidente Usa infatti, erano stati oscurati per aver incitato alla sommossa il 6 gennaio 2021, durante l’assalto al Campidoglio.

Dietro la scelta di creare un nuovo social potrebbe esserci la decisione di ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. Truth Social significa Verità Sociale e Wall Street ha già messo gli occhi sulla nuova operazione finanziaria, presentata con l’intento di “opporsi alla tirannia Big Tech”, e coinvolge la Spac Digital World Acquisition Corp (Dwac).

La Spac (Special acquisition company) con cui l’ex presidente Usa potrebbe fondersi per entrare in Borsa, ha aperto a 12,73 dollari, ma è subito decollata, con sospensione per eccesso di volatilità. “Viviamo in un mondo dove i talebano hanno un’enorme presenza su Twitter, mentre il nostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile”, ha detto Trump in una nota della Trump Media & Technology Group.

Truth Social è già disponibile in preorder nell’App store e somiglierà a Twitter.

La versione beta di Truth sarà disponibile da novembre e sarà diretta a un gruppo ristretto di invitati, per poi diventare accessibile a tutti nel primo trimestre del 2022.

Al momento in Borsa l’operazione gode di fiducia, se si considera che l’Ipo dell’8 settembre di DWAC ha raccolto 287,5 milioni di dollari, come attesta un documento depositato alla Securities and Exchage. Ieri, con una capitalizzazione di 1,47 miliardi, ha moltiplicato di quasi sei volte il suo valore in meno di un mese e mezzo.

Dopo Truth Social, Trump starebbe già pensando alla prossima mossa: un servizio di video on demand chiamato TMTG+, con programmi di intrattenimento, notizie e podcast. Stando a quanto riferito sul sito, potrete diventare anche un punto di riferimento nel cloud computing e nei pagamenti.