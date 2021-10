Chiara Ferragni: “Tornati dall’ospedale”. Cos’è accaduto – FOTO

Dopo circa 21 ore di assenza sui social, Chiara Ferragni è tornata su Instagram per tranquillizzare i follower. In ospedale per dieci ore: il motivo

Ore di tensione per Chiara Ferragni e Fedez (Federico Leonardo Lucia). La loro secondogenita Vittoria nella notte è stata poco bene, per questo motivo i due genitori hanno deciso di portarla in ospedale per un controllo. A farlo sapere è stata proprio l’imprenditrice attraverso il suo account di Instagram dove poco fa ha pubblicato alcuni scatti con la piccola di casa Ferragnez.

Chiara e Fedez sono stati inattivi sui social per circa 21 ore. Un’assenza che non si è mai verificata prima d’ora e che ha fatto preoccupare i followers di entrambi. I fans dei Ferragnez hanno immaginato che fosse successo qualcosa e così è stato, ma per fortuna nulla di grave. La piccola Vittoria ha avuto la febbre molto alta ma desso sta bene.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Romina Power-Al Bano Carrisi, rivelazione pazzesca: fan stupefatti

Chiara Ferragni è tornata a casa dopo 10 ore trascorse in ospedale: come sta Vittoria

Chiara Ferragni dopo circa 21 ore di assenza sui social è tornata poco fa su Instagram per tranquillizzare i followers. La piccola Vittoria è stata poco bene, per questo motivo i Ferragnez hanno deciso di portarla in ospedale. “Vitto stamattina stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione”, ha scritto l’imprenditrice.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Adriana Volpe-Giancarlo Magalli, una storia senza fine: “Ha stancato”

Ma nulla di grave, la secondogenita dei Ferragnez è stata sottoposta a tutti gli esami del caso e questi hanno dato esito positivo. “Era un po’ disidratata, aveva la febbre e tanta tosse. Non respirava bene, era un po’ intasata. Le hanno fatto una flebo e adesso la teniamo sotto osservazione a casa“, ha raccontato Chiara in una Insta Stories.