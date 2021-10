Casamonica, i carabinieri confiscano le ville del clan

I carabinieri del Gruppo di Frascati hanno sgomberato un complesso residenziale confiscato di circa 3mila metri quadrati riconducibile ai Casamonica, comprendente tre villette. I beni sono stati affidati all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che a sua volta li ha assegnati all'Agenzia del Demanio per destinarli all'Arma dei Carabinieri. Per le operazioni di sgombero sono stati impiegati 50 carabinieri e agenti della polizia locale di Roma Capitale e sono stati coinvolti i servizi sociali per alcuni degli occupanti sine titulo. I beni erano stati confiscati a Gelsomina di Silvo, detta Silvana, ex convivente di Ferruccio Casamonica e ai suoi tre figli Raffaele, Christian e Katiuscia Casamonica.