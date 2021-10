Calciomercato Inter, che blitz a Manchester: colpo da 24 milioni

Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano un super colpo da 24 milioni di euro. Ora è testa a testa con la Roma

Sono giorni molto intensi per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver ottenuto la prima vittoria in Champions League contro lo Sheriff, ora c’è da pensare alla delicata sfida di domenica sera contro la Juventus a San Siro. La sconfitta contro la Lazio brucia ancora, e i nerazzurri sono chiamati ad ottenere i 3 punti per tenere lontani gli uomini di Allegri in classifica.

Nel frattempo, la dirigenza sta continuando a lavorare anche in ottica calciomercato. Marotta ed Ausilio sono impegnati in maniera particolare con i rinnovi di contratto, non sottovalutando possibili colpi last minute per rinforzare la rosa. Il nome caldo rimane quello di Onana per la porta, ma c’è anche una possibilità per il difensore del Manchester United.

Calciomercato Inter, piace Lindelof dello United: sfida a Mourinho

Stando a quanto riferisce Todofichajes.net, l’Inter sarebbe seriamente interessata a Lindelof del Manchester United per la prossima stagione. Il difensore svedese non sta trovando lo spazio che cerca con la maglia dei Red Devils, e potrebbe tentare nuova fortuna proprio in Serie A. Il suo prezzo si aggira intorno ai 24 milioni di euro, spendibili soprattutto in caso di cessione di un altro big.

C’è però un grosso ostacolo alla trattativa: l’interesse della Roma. José Mourinho è infatti un grande estimatore del giocatore, e vorrebbe averlo con sé nella Capitale. Al momento non sono ancora state avviate trattative, ma potrebbe profilarsi un derby di mercato per lui.