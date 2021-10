Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma show: il suo gesto sorprende lo studio! I fan non se lo aspettavano minimamente

E’ stata la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Gemma Galgani è ormai sotto la luce dei riflettori da diversi anni, alla continua ricerca dell’amore definitivo. Le sue storie spesso non sono andate come sperava e l’hanno lasciata particolarmente delusa. Nonostante ciò, non si è data mai per vinta e ha continuato la sua ricerca all’interno del salotto di Maria De Filippi. Dopo un periodo buio, in cui sembrava essere arrivato quasi il momento di arrendersi, si è accesa finalmente la luce. In questa edizione 2021/2022, dopo la fine della storia con il Cavaliere Pierluigi (con tanto di lite), è arrivato Costabile. Lui sembra essere il profilo giusto per assecondare il bisogno di affetto della Dama più discussa del programma.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma show: per lei è tornato finalmente il sereno

I due sembrano filare d’amore e d’accordo e hanno già raccontato delle loro prime uscite, con tanto di effusioni amorose. Secondo le anticipazioni del 22 ottobre di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Costabile torneranno ad essere protagonisti. I due saranno mostrati nell’esterna che hanno avuto, con alcuni particolari che si annunciano scoppiettanti.

La Dama e il Cavaliere stanno lanciando continui messaggi di feeling reciproco, con diverse testimonianze di una frequentazione vivace che continua ad andare avanti.

Sempre secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre ci sarà molto spazio anche per un altro personaggio molto discusso. Biagio di Maro è sempre al centro delle polemiche per i suoi atteggiamenti con le varie corteggiatrici. Il suo modo di vivere le frequentazioni, con molta importanza riservata al contatto fisico, non sempre viene percepito nel modo giusto da parte delle dame. Proprio questa motivazione ha portato alla fine della storia con Sara.

Dopo aver avuto una breve parentesi con Rosy, che si è conclusa con un litigio piuttosto acceso durante la diretta in studio, ora la nuova candidata è Daniela. All’interno della puntata odierna la coppia racconterà in studio l’esito della loro seconda uscita. Ne vedremo delle belle.