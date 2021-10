Amici 21, concorrente a rischio eliminazione: cos’è successo – VIDEO

Uno degli alunni di Amici 21 è a rischio eliminazione: già in bilico, ha confermato la sua evidente negligenza

Flaza rischia grosso. Due puntate della domenica fa, la cantante di Lorella Cuccarini ha avuto la maglia sospesa e la sua permanenza all’interno della casetta con i suoi compagni di Amici 21 era appesa ad un filo. Il provvedimento è stato inevitabile a causa della sua evidente negligenza alle lezioni.

Oltre ciò, agli occhi dei professori, Flaza è risultata essere molto scostumata e poco rispettosa nei confronti dei compagni, dei professionisti e di tutti coloro che fanno la fila per entrare all’interno del talent show. Durante la puntata che le è costata la sospensione della maglia, è riuscita addirittura a scatenare l’ira di Maria De Filippi.

Amici 21, cos’ha combinato di nuovo Flaza

Durante il daytime di oggi, mentre Flaza era intenta a preparare dolci per tutti i suoi compagni d’avventura, Luigi è arrivato in cucina a chiederle se fosse stata dalla costumista. Quando Flaza ha razionalizzato la domanda posta dal cantante, ha fatto un sussulto: perché no, l’aveva completamente dimenticato.

Da sola, la cantante con la maglia sospesa si è resa conto che quest’ultima mossa -di certo poco furba- le potrà costare l’eliminazione. Ancora una volta, Flaza non ha seguito il programma che, ogni giorno, tutti i ragazzi hanno a disposizione. Anna Pettinelli ha cacciato il suo allievo Inder per molto meno: è arrivato il turno della cantante di Lorella Cuccarini?