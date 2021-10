Amici 21, l’addio al talent: “Avevo tante cose da dimostrare” – FOTO

Una delle eliminazioni più discusse del talent, l’allievo torna a parlare dopo la sua partecipazione ad Amici 21

L’eliminazione di Mattias è stata una delle più discusse, fin qui, di Amici 21. Un doloroso addio per un ballerino molto talentoso sostituito da un altro giovane altrettanto talentoso: a giudicare la sfida Kledi che, nonostante la sua ricca esperienza, ha avuto molta difficoltà.

Mattias era entrato grazie ad una sfida ed ha terminato la sua corsa verso il serale a causa di una sfida, ma ha voluto ringraziare fortemente la sua maestra Veronica Peparini che ha creduto in lui: “Ti ringrazio per la bellissima opportunità di danza e di vita, per i pezzi bellissimi che mi sono stati assegnati e per tutte le emozioni provate, anche se avevo molte altre cose da mostrare”.

Amici 21, il saluto di Mattias Nigiotti al programma

Mattias Nigiotti era uno dei ballerini più amati dell’edizione in corso, tanto che alla sua eliminazione i suoi compagni d’avventura hanno speso soltanto belle parole e lacrime per lui. Con grande umiltà, il ballerino ha voluto ringraziare anche chi l’ha messo in sfida: Alessandra Celentano. “Ringrazio i professori Celentano e Todaro che, se pur per poco mi hanno dato degli stimoli per migliorarmi”.

Per finire, Mattias ha voluto ringraziare il suo pubblico: “Poi ci siete voi una parte fondamentale per un ballerino/cantante/artista in generale, il PUBBLICO, non vi ringrazierò mai abbastanza per tutti i bellissimi commenti, per le critiche costruttive e per il sostegno, davvero grazie grazie grazie, piano piano risponderò a tutti, siete tantissimi”.