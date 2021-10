Uomini e Donne, dramma per un ex volto: “Mesi fa è morto il mio terzo figlio”

Una dama di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un duro sfogo, dopo la scomparsa del suo terzo figlio: le parole dell’ex corteggiatrice.

Un ex dama di Uomini e Donne è tornata protagonista con un amaro sfogo su Instagram. Stiamo parlando di Alessia Cammarota, che ha partecipato al dating show come corteggiatrice. L’influencer, diversi mesi fa, ha affrontato insieme ad Aldo Palmeri un aborto. I due attendevano con ansia il terzo figlio, quando improvvisamente l’ex dama ha dovuto interrompere la gravidanza.

Il momento è stato delicatissimo e molto triste per la coppia. Inoltre Alessia si è trovata forzata a parlare nuovamente sul doloroso tema. Infatti la Cammarota ha deciso di puntare il dito contro chi ha insinuato una sua nuova gravidanza. Profondamente infastidita, l’ex corteggiatrice ha affermato: “Non si augura a una donna a cui è morto un figlio una gravidanza“, con l’influencer che ha ricordato che ognuno reagisce a modo suo.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota si sfoga: “Mi sono rotta di sentirmi sbagliata”

Alessia Cammarota si è sfogata contro i suoi seguaci che le hanno ingenuamente augurato una nuova gravidanza. Infatti sui social l’ex corteggiatrice ha tuonato: “Mi sono rotta il ca**o di sentirmi sbagliata perché non voglio un’altra gravidanza. Mi fate sentire sbagliata, mi avete fatto sentire non al mio posto, mi avete fatto sentire non abbastanza madre“. L’influencer ha poi chiesto il suo tempo per elaborare il suo lutto.

Proprio per questo Cammarota ha poi aggiunto di non voler ancora diventare madre. Insieme ad Aldo Palmieri, Alessia è già madre di due bambini. Anche per questo motivo al momento l’ex protagonista del dating show ha chiesto ai suoi followers di essere più empatici. L’influencer ha poi sottolineato ai suoi seguaci: “Non sono incinta, non lo sarò, fatemi vivere come voglio“, concludendo così il suo sfogo.