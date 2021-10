Squid Game, continuano le polemiche: c’è una petizione per cancellarlo

Il successo di Squid Game non è esente da critiche. È spuntata in rete una petizione per farlo cancellare per sempre

Nelle ultime settimane, non si fa che parlare di Squid Game. Lo show sudcoreano di Netflix sta continuando ad ottenere numeri da far perdere la testa, tanto da farlo balzare in testa ad ogni classifica. Una storia destinata a continuare, per accontentare i milioni di fan sparsi per il mondo.

C’è chi però non è molto d’accordo, anzi. Stanno spuntando in rete diverse polemiche a riguardo, e c’è addirittura una petizione per fermare lo show. Spuntata su Change.org, “Fermiamo lo Squid Game” ha già tantissime firme ed è diretta dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza dalla Fondazione Carolina, la Onlus dedicata a Carolina Picchio.

Squid Game, petizione per cancellarlo: il motivo

Su Change.org, è spuntata una petizione che chiede a gran voce di eliminare per sempre Squid Game. “Di fronte allo sgomento di mamme e maestre delle scuole materne, non bastano i buoni propositi. È necessaria un’azione concreta” si legge nel testo, che continua: “Il nostro non è un atto censorio. Stiamo rispondendo alla necessità di far fronte alla sconfitta dei parental control e alla crisi della genitorialità“.

In parole povere, secondo la Onlus ci sarebbe il rischio che i più piccoli possano emulare le gesta degli attori nello show. E non mancano le numerose segnalazioni giunte alla Fondazione, secondo cui alcuni bambini si sarebbero picchiati tra di loro o non vorrebbero più uscire di casa dopo aver perso lo Squid Game.