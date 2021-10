Silvia Toffanin sbarca in prima serata: nome del programma e data d’inizio

Silvia Toffanin conquista anche la prima serata dei palinsesti Mediaset. Andiamo a vedere nome del programma e la data d’inizio.

Silvia Toffanin da diversi anni è diventata una delle presentatrici di punta di Canale 5. Infatti da pochi mesi la Mediaset ha raddoppiato l’appuntamento con Verissimo, con il talk show che verrà trasmesso sia il sabato che la domenica. Ma i successi della conduttrice non finiscono qui, infatti a breve per la Toffanin potrebbe esserci anche la prima serata.

Per la showgirl di Bassano del Grappa, però, non ci sarà il prime time da sola, infatti sarà ospite del nuovo programma di Iva Zanicchi, in onda in prima serata in autunno per due giovedì. Il nuovissimo format andrà in onda il 4 e l’11 novembre. Il titolo del nuovo show sarà ‘D’Iva‘. Inoltre negli ultimi giorni il portale di cronaca rosa Dagospia ha iniziato ad immaginare come sarà la nuova trasmissione della Zanicchi.

Silvia Toffanin, arriva la prima serata: sarà ospite di Iva Zanicchi

L’ospitata di Silvia Toffanin da Iva Zanicchi potrebbe essere propedeutica a una prima serata tutta sua, visto che lei potrebbe essere un volto cardine del futuro di Canale 5. In realtà la conduttrice veneta ha sempre voluto escludere un programma in prima serata tutto suo.

Infatti in una recente intervista la presentatrice affermò: “Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista“.

La rete cardine del Biscione però sogna un programma della Toffanin, che anche quest anno sta macinando ottimi numeri alla conduzione di Verissimo. Infatti non solo il talk show conserva la leadership del pomeriggio del sabato, ma è riuscita ad invertire anche il trend della domenica sera. Infatti in coppia con Amici sta riuscendo a battere i programmi di Rai 1.