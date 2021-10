Sanremo 2022, arriva la scelta definitiva di Amadeus: niente Ariston per lei!

Si avvicina il Sanremo 2022, con le prime indiscrezioni che arrivano sul Festival canoro. Amadeus avrebbe detto No ad una influencer: i dettagli.

Sono iniziati i preparativi per Sanremo 2022 che per il terzo anno consecutivo sarà condotto da Amadeus. In questo periodo lo showman ravennate sta selezionando le canzoni da presentare al pubblico nel corso della competizione. Il presentatore Rai però sta valutando anche i nomi delle probabili co-conduttrici. Tra queste, nelle ultime ore, si è fatto il nome di Giulia De Lellis. L’ex fidanzata di Andrea Damante oggi è apprezzata come influencer e soprattutto è una conduttrice in carriera.

Secondo le indiscrezioni, però, la candidatura avrebbe trovato il ‘No’ di Amadeus che non è minimamente intenzionato a portare l’influencer sul palco dell’Ariston. Inoltre il portale di cronaca rosa ‘Dagospia‘ ha rivelato che il nome della De Lellis è frutto di una fake news. Infatti il presentatore Rai ed il suo staff non avrebbero mai valutato il nome della web star. La notizia nelle settimane scorse era già stata smentita personalmente dall’influencer.

Sanremo 2022, Giulia De Lellis sceglie il silenzio stampa: le ultime

Nonostante la fake news che l’ha coinvolta, Giulia De Lellis alla fine ha scelto il silenzio. In precedenza proprio il non parlare dell’ex fidanzata di Andrea Iannone sembrava più una conferma della partecipazione al Festival di Sanremo 2022. A quanto pare però la 25enne dovrà fare ancora gavetta prima di approdare ad uno degli eventi italiani più amati e seguiti. Giulia sogna di affermarsi nel mondo della televisione e dopo la prima esperienza a Witty è riuscita a ritagliarsi uno spazio su Discovery con il suo ‘Love Island’.

Sul prossimo Festival, però, è arrivata una delle conferme più importanti. Infatti ad affiancare Amadeus ci sarà ancora una volta Fiorello. Inoltre la competizione canora andrà in onda dall’1 al 5 febbraio sempre su Rai 1. Per il presentatore ci sarà anche un grandissimo ritorno, forse il più atteso, ossia quello del pubblico in sala. Il cast dei cantanti resta top secret anche se, stando agli ultimi gossip, avrebbero già presentato una canzone Elisa con il rapper Rkomi, Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, Blanco, Francesco Renga, Marco Masini, Aka7even e Ariete.