Rosalinda Cannavò ha espresso tutta la sua amarezza e indignazione per quanto accaduto nelle ultime 24 ore.

Dopo la morte di Dora Lagreca, la sera del 20 ottobre 2021 è stata uccisa dal suo ex compagno Elena Casanova. Tante sono state le persone a stringersi alla famiglia di lei e a chiedere a gran voce “giustizia”. In molti sanno che questo probabilmente non sarà l’ultimo caso di femminicidio e perciò si chiede che le donne vengano protette e tutelate. E che questi uomini possano ricevere la giusta pena per i propri peccati. A esporsi su quanto avvenuto anche Rosalinda Cannavò, l’attrice siciliana protagonista della scorsa stagione del GF Vip.

Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, oggi non ha nascosto la sua amarezza e indignazione per la morte della 49enne, visto che ha lanciato anche un appello importante tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Michael Schumacher, l’annuncio fa impazzire tutti i suoi fan: che ritorno

Rosalinda Cannavò esprime la sua amarezza e indignazione: “È inaccettabile” | VIDEO

Dopo aver dato il suo consueto buongiorno su Instagram, la fidanzata di Andrea Zenga si è espressa su un argomento abbastanza doloroso, cioè sul fatto che continuano a esserci ancora troppi casi di femminicidio. L’ex gieffina ha manifestato tutta la sua rabbia per il terribile accaduto. “Un altro, l’ennesimo femminicidio. Elena, 49 anni con una figlia di 17, è stata uccisa a martellate in strada dall’ex fidanzato. Aveva già subito parecchie minacce. E’ inaccettabile!”

Rosalinda Cannavò ha continuato a esternare la sua amarezza per il fatto che ci sia stata l’ennesima vittima di femminicidio e anche fornendo un possibile rimedio per evitare che questi omicidi si ripetano in futuro. “Partendo da una diversa educazione insegnata sin da piccoli nelle scuole, fino ad arrivare a leggi ancora più dure che tutelino di più l’essere umano da qualsiasi forma di violenza”.