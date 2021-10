Roma: tensione fra polizia e studenti durante l’occupazione del liceo Ripetta

Tensione nel centro storico di Roma, di fronte allo storico liceo artistico Ripetta. Un gruppo di studenti ha cercato di entrare nell’istituto per raggiungere altri compagni all’interno che nei giorni scorsi hanno occupato. La preside ha però chiamato la polizia, che nella mattinata di giovedì si è disposta in tenuta antisommossa fuori ai cancelli del liceo. La situazione si è fatta tesa nel momento in cui studenti e polizia sono venuti a contatto. Un ragazzo ha denunciato di essere stato colpito in faccia con uno scudo da un agente. La questura, da parte sua, ha fatto sapere che gli agenti non hanno effettuato nessuna carica ma hanno provveduto a un respingimento di chi voleva entrare.