Arriva la decisione Rai. La produzione ha deciso di rinviare l’inizio di un attesissimo programma.

Andrea Delogu con il suo programma Tonica era la più attesa del momento ma, per alcuni motivi, la Rai ha deciso di rinviare tutto. Il programma doveva stupire oltre che per la conduzione anche per le dinamiche trattate all’interno della trasmissione. E lo spostamento non stupisce dati i diversi cambiamenti che stanno avvenendo nel palinsesto di Rai 2.

Il programma avrebbe dovuto esordire sul piccolo schermo a novembre ma vedrà la luce nei primi mesi del 2022. La conduttrice però non è ferma e ieri è andata in onda in una commedia dal titolo Appena un minuto insieme a Max Giusti, Paolo Calabresi e altri ancora.

Rai, clamorosa decisione della produzione: attesissimo programma rinviato

Tonica non inizierà come previsto a novembre, ma slitterà nei primi mesi del 2022. La collocazione delle nuove puntate di Ti sento avevano lasciato intuire dei possibili cambiamenti nella programmazione del martedì sera su Rai 2.

Il programma condotto da Andrea Delogu, come le prime indiscrezioni hanno rivelato, è uno show musicale che si vuole avvicinare al mondo dei giovani. Nelle puntate, vedremo il tentativo di creare un ponte tra il mondo musicale e il mondo social, in linea con i cambiamenti dell’industria musicale in questo periodo.