Raffaella Carrà, omaggio da brividi questa sera: dove vederlo in tv

A distanza di mesi dalla sua morte, Raffaella Carrà è ancora omaggiata in TV: ecco dove vedere l’emozionante spettacolo

Sono passati soltanto 3 mesi dalla morte di Raffaella Carrà e la TV non smette di parlare di lei. Gli omaggi, in questo lasso di tempo, sono stati numerosissimi: la regina è stata mostrata in tutte le salse, dall’inizio della sua carriera fino alle sue ultimi apparizioni.

Stare dietro le telecamere è sempre stato un gioco da ragazzi per la Carrà che ha fatto della TV il mezzo di comunicazione per esprimere la sua personalità, divertire, sorprendere ed istruire il pubblico italiano per anni. Non c’è, dunque, da sorprendersi se da 3 mesi a questa parte c’è almeno un canale in cui si parla di lei.

Raffaella Carrà, lo splendido omaggio: dove e quando vederlo

La quinta puntata di “Luce Nuova sui fatti”, condotta da Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni sarà dedicata interamente a “Il mito di Raffaella Carrà”. Il duo di conduttori parlerà con la partecipazione straordinaria di Maria Giovanna Elmi, ‘fatina’ della TV italiana che è una collaboratrice fissa della trasmissione. Insieme a Maria Giovanna Elmi saranno ospiti Gennaro De Crescenzo (cantante, nipote di Eduardo De Crescenzo) e Luana Colussi (ex conduttrice televisiva).

L’emozionante appuntamento è previsto per stasera, giovedì 21 ottobre, a partire dalle 21:00 su Tele Lazio Nord canali 94, 629 e 848 del digitale terrestre e sui canali social della trasmissione.