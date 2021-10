Durante la trasmissione del 21 ottobre di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso si è trovata ad affrontare una situazione molto particolare in studio, dove un vetro si è rotto. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Nella puntata di Pomeriggio Cinque del 21 ottobre si è tornati ad affrontare la disavventura di Francesco Facchinetti, che ha raccontato di aver ricevuto un pugno dal campione di arti marziali miste McGregor. Dopo la fine del video servizio, gli spettatori hanno trovato una situazione molto particolare nello studio di Canale 5.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, Amedeo Goria attaccato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

NON PERDERTI >>> Barbara D’Urso perde le staffe in diretta a Pomeriggio Cinque: cosa è successo

È stato subito chiaro che era successo qualcosa di grave: gli analisti non avevano ancora preso posto, e c’era la conduttrice Barbara D’Urso che dava indicazioni su cosa fare ad alcuni addetti alle pulizie. Quando si è resa conto di essere in diretta, la presentatrice non ha voluto far finta di nulla, spiegando cosa era successo.

Barbara D’Urso, il vetro rotto non si nasconde: i motivi

Barbara D’Urso ha spiegato agli spettatori di Pomeriggio Cinque perchè non ha voluto cercare di nascondere che un vetro si era rotto in studio durante la diretta. Secondo la conduttrice è più corretto nei confronti degli spettatori mostrare quello che sta succedendo, agendo così in trasparenza.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, che paura! Le rivelazioni degli ospiti di Pomeriggio Cinque

Inoltre, i vetri rotti sono pericolosi: ha quindi mostrato preoccupazione per gli addetti alle pulizie, ringraziandoli per il loro lavoro. Il vetro rotto è dovuto allo scontro dei due tavoli bianchi che stanno agli estremi dello studio di Pomeriggio Cinque mentre stavano per essere posizionati. Barbara D’Urso ci ha scherzato su: “Siamo esplosivi!“.

Ecco il video di quanto successo: