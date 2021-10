No Green Pass, Stefano Puzzer: “Corteo annullato, non venite a Trieste. Rischiate l’incolumità”

"So che quello che sto per dire dispiacerà a molti: non venite alle manifestazioni di venerdì e sabato a Trieste. Mettereste a rischio la vostra incolumità. State a casa, c'è gente che vuole tendervi una trappola." Così Stefano Puzzer, portavoce dei Portuali di Trieste, sul corteo no Green Pass previsto nella città friulana: "Noi abbiamo annullato il corteo. Vi siete fidati di me e vi chiedo di continuare a farlo. Ripeto: ci tengo all'incolumità vostra e delle vostre famiglie. Restate a casa."