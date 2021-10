Michael Schumacher, l’annuncio fa impazzire tutti i suoi fan: che ritorno. La Formula 1 avrà nuovamente un protagonista degli anni del ‘Kaiser’

I tempi della Formula 1 di Michael Schumacher sembrano distantissimi dalla realtà attuale. E’ passato appena un decennio ma quel Circus aveva caratteristiche profondamente diverse rispetto ad oggi. L’era ibrida ha stravolto completamente le monoposto e la loro guidabilità. L’immagine dei piloti è stata completamente rivoluzionata con i social, basti vedere Lewis Hamilton e il suo personaggio. Molto più pane e motori era il ‘Kaiser‘, dalla mattina alla sera voglioso di rimanere al fianco della sua vettura, tra test e analisi con gli ingegneri. Di quel mondo faceva parte anche Flavio Briatore, uscito dalla F1 addirittura prima di Schumacher. Nel 2008, con l’affaire Singapore, il team principal venne squalificato a vita (almeno inizialmente). Costringere Nelson Piquet Jr. ad andare a sbattere contro le barriere per favorire Alonso tramite l’ingresso della safety car, è stata una colpa troppo grave per la federazione. Da lì, il manager piemontese si è concentrato più sull’attività imprenditoriale, uscendo dal mondo dei motori.

Michael Schumacher, l’annuncio fa impazzire tutti i suoi fan: Briatore torna in Formula 1

Ora Flavio Briatore è pronto a tornare sui suoi passi. Come annunciato attraverso un video su Instagram, lui e Stefano Domenicali stanno pianificando un’incredibile colpo di scena.

Liberty Media lo rivuole nel giro. “Sta per iniziare un nuovo capitolo della F1: vi porteremo eccitazione, intrattenimento, gioia ed energia che questo sport meraviglioso merita”, ha detto l’ex team principal di Schumacher ai tempi della Benetton. La sua carriera era iniziata proprio con la scuderia italiana, prima come direttore commerciale e poi come operativo in pista. Nel corso degli anni si è ritagliato un altro periodo di successi, dopo quelli con lo straordinario tedesco, lanciando Fernando Alonso nel firmamento di questo sport. La Renault è stata l’ultima parentesi della sua carriera, prima di questo clamoroso annuncio. Ancora non è chiaro quale sarà nello specifico il suo ruolo nel mondo dei motori, ma i fan non vedono l’ora di rivederlo all’opera. Un pizzico di Formula 1 del passato torna d’attualità, con buona pace di tutti.