Mauro Icardi e Wanda Nara, China Suarez vuota il sacco: tutta la verità – FOTO

China Suarez è stanca di quello che Mauro Icardi e Wanda Nara raccontano in giro: vuotato il sacco, è caos

China Suarez ha finalmente vuotato il sacco pubblicamente ed ha raccontato la sua verità. Tramite il suo profilo Instagram ha spiegato come sono andate le cose e che è stanca degli attacchi che sta subendo, come se la colpa fosse soltanto sua. L’attrice argentina ha scritto una lettera ai suoi follower: “Scrivo questa lettera per mettere a tacere le ridicole bugie, i maltrattamenti e gli sguardi inclini a costruire storie manipolate per, ancora una volta, essere l’unico capro espiatorio di violenza mediatica”.

“Ciò che sta succedendo oggi”, ha continuato China Suarez, “ha alle spalle una storia ancora più grande e profonda, nella quale sicuramente molte donne si potranno identificare. Ho dovuto relazionarmi con degli uomini alle cui parole ho sempre creduto: mi dicevano di essere separati o che si stavano separando e che non c’erano conflitti”.

La storia di Instagram nasconde qualcosa che l’attrice argentina vive spesso: “Vedo in questa situazione un dejà vu infernale, dove pago con la mia reputazione questioni che sono del dominio personale di qualunque donna. Una ripetizione che porta alla luce la mia inesperienza e soprattutto la mia profonda credibilità che ho dato a questi uomini, i quali poi sono rimasti in silenzio lasciandomi in pasto ai lupi”.

Mauro Icardi e Wanda Nara: la verità di China Rodriguez

Iconica la maniera in cui China Suarez chiude la sua lettera, facendo riferimento all’unico follow lasciato da Mauro Icardi a sua moglie Wanda Nara: “A tutti colo che cancellano la gente, siete sicuri di essere in condizione di farlo?”.

Prima di ciò, però, l’attrice argentina scrive ancora: “In questa società è più facile credere che io sia la cattiva, colei che inganna e non chi è stata ingannata. E sembra anche che sia più semplice per una donna colpirmi, per sfogarsi. Il costo per sostenere l’immagine di una famiglia felice la pago io, non l’uomo che è stato irrazionale e ha preso uno scivolone”.

China Suarez ha deciso di vuotare il sacco, perché la situazione è diventata insostenibile: “Oggi non voglio più stare zitta, perché so che siamo in molte donne a cui è successo questo e siamo state giudicate dallo sguardo della gente. Ciò che è successo è una situazione né iniziata né incoraggiata e né provocata da me”.