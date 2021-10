Maneskin, il 26 ottobre arriva la consacrazione definitiva: cosa faranno

Il 26 ottobre i Maneskin avranno un’occasione davvero incredibile di raggiungere la loro consacrazione a livello internazionale: prenderanno infatti parte ad un evento molto importante. Scopri qual è perchè sarà molto importante per la band.

Il 2021 è stato l’anno dell’esplosione del fenomeno dei Maneskin. Dopo l’esperienza ad X Factor, dove si sono fermati al secondo posto, sono arrivati sul podio del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest a Rotterdam. In particolare, quest’ultima esperienza ha consacrato la rockband a livello internazionale.

Ad agosto, infatti, è arrivata una collaborazione prestigiosissima con Iggy Pop, con cui hanno cantato la canzone I wanna be your slave. Anche questo ha aiutato a far crescere la popolarità della band negli Stati Uniti, dove da diverse settimane sono ai primi posti di tutte le classifiche con il loro brano Begging.

26 ottobre, i Maneskin saranno ospiti di Fallon: chi è

I Maneskin hanno confermato attraverso i loro profili social che nei prossimi giorni saranno impegnati su diversi fronti negli Stati Uniti. Saranno impegnati in diversi concerti in America, ma soprattutto per loro potrebbe arrivare la definitiva consacrazione a livello internazionale grazie ad un evento che accadrà il prossimo martedì.

Il 26 ottobre i Maneskin saranno ospiti del Fallon Tonight Show di Jimmy Fallon. Si tratta di un’occasione d’oro per Damiano, Ethan, Victoria e Thomas: basti pensare che, prima di loro, solo un altro italiano era stato ospite del programma. Si tratta di un altro cantante italiano, Andrea Bocelli.