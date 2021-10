Juventus, annunciata la serie TV: quando esce e dove vederla

Una fantastica notizia per tutti i tifosi della Juventus. È in arrivo la prima serie TV sui bianconeri: ecco quando esce e dove vederla

Lo spogliatoio bianconero raccontato dietro le quinte, tra allenamenti al Training Center della Continassa e partite nello spettacolare Allianz Stadium di Torino. All or Nothing è la nuova serie TV dedicata alla Juventus, e racconterà passo passo tutte le vicende che hanno accompagnato i giocatori nella stagione 2020-2021.

Leggero ritardo rispetto all’annuncio iniziale, con l’uscita che era prevista per febbraio. Tra le sequenze compare ancora Cristiano Ronaldo, qualche mese prima della sua decisione di abbandonare il club juventino per accasarsi al Manchester United. Ecco quando escono le puntate e dove vederle gratuitamente.

Juventus, quando esce e dove vedere All or Nothing

Si chiama All or Nothing, ed è la nuova serie TV incentrata sulla stagione 2020-2021 della Juventus. Prodotto Amazon Original disponibile in esclusiva su Prime Video, sarà visibile in ben 240 paesi e territori nel mondo a partire da novembre 2021. I tifosi avranno la possibilità di dare uno sguardo esclusivo ai calciatori, allo staff e a tutto l’universo che circonda il club più vincente in Italia.

Non è la prima volta che viene lanciato un prodotto del genere dal colosso di Jeff Bezos. Sempre su Prime Video, infatti, è possibile trovare serie TV simili dedicate al Manchester City e al Tottenham. “Non vediamo l’ora di mostrare a tutto il mondo cos’è realmente il brand Juventus e cosa significa davvero” ha spiegato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus All or Nothing.