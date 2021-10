GF Vip, ex concorrente diventa una star della TV negli Stati Uniti: che successo

Un ex concorrente del GF Vip è diventato una vera e proprio star della televisione negli Stati Uniti: scopriamo chi è e cos’è successo.

Sono pochi i concorrenti del GF Vip che possono vantare un gran successo dopo il reality. Uno di questi però non solo sta riscuotendo grande popolarità, ma sta riuscendo ad ottenere questo seguito negli Stati Uniti. Stavolta però non stiamo parlando della discussa Dayane Mello impegnata ne ‘La Fazenda‘ (la Fattoria brasiliana), ma di Andrea Denver ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Infatti Denver sarà uno dei concorrenti di un reality negli Usa chiamato ‘Winter House‘. La trasmissione vede un nutrito gruppo di bellissimi concorrenti vivere in una casa in mezzo alla neve. Il modello italo statunitense quindi sembrerebbe aver fatto carriera anche oltreoceano dopo esser stato apprezzato al Grande Fratello Vip. Andiamo quindi a vedere i dettagli riguardanti il reality a stelle e strisce.

GF Vip, Andrea Denver è una star negli Stati Uniti: parteciperà a ‘Winter House’

Andrea Denver così è entrato a far parte del reality americano Winter House. Il reality è già stato registrato in una villa a Stowe nel Vermont e va in onda sul canale Bravo di proprietà della NBC Universal. La rete in questione è seguitissima negli Usa e conta più di 90 milioni di telespettatori. L’ex gieffino è stato descritto come un modello seguitissimo che fa parte della Alex Model Agency.

Inoltre il modello parteciperà al programma con il cuore libero ed una gran voglia di innamorarsi della ragazza giusta. Nel corso del Grande Fratello Vip 4, Andrea fu uno dei concorrenti che riuscì ad arrivare in finale, uscendo dalla casa al 92esimo giorno, ai piedi del podio composto da Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. Nuova avventura statunitense per il modello nativo di Venezia pronto ad innamorarsi di una delle concorrenti.