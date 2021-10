GF Vip 6, Manuel Bortuzzo spiazza tutti: clamorosa decisione

Un retrofront da parte di Manuel Bortuzzo del tutto inaspettato: la casa del GF Vip 6 potrebbe subire qualche scossone

Prima fermo e deciso, ora tenero e malleabile: cos’è successo negli ultimi giorni a Manuel Bortuzzo? Il nuotatore non voleva più saperne nulla di Lulù e della sua morbosità, una volta chiuso il rapporto potevano tornare ad essere coinquilini come prima, ma ieri sera c’è stata una svolta che ha spiazzato tutti.

In particolare, i due si sono appartati in giardino e Lulù Selassié ha fatto un paragone tra il loro legame e quello che sta nascendo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “È bello il loro legame. Una frase bella che mi è piaciuta, su Nicola, è stato quando qualcuno ha detto ‘Se ti piace bene altrimenti chiudi’ e Miriana ha risposto ‘perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?’. Lei non ha chiuso a priori. Ieri sono andata in confessionale sono andata e ho detto ‘ma se sapevo che potevamo andare nella LoVe Boat ve lo chiedevo per me e Manu’. Alla fine eravamo gli unici più vicini e ci stava”.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo riapre a Lulù Salassié?

Quando Manuel Bortuzzo ha ascoltato le parole di Lulù Selassié ha fatto una rivelazione che ha spiazzato il pubblico da casa: “Quando qualcuno lascia la porta aperta, anche nel caso suo, è una porta che non significa che avranno un lito fine. Cioè non vuol dire che la porta è aperta ed allora Nicola andrà a segno. Porta aperta significa che Nicola potrà mettersi con Miriana, forse. E allora le porte aperte certo che ci sono anche tra noi. Io ho lasciato le porte aperte. Nella consapevolezza che un giorno le cose possono andare. Perché non credo sia una cosa da precludere tra noi. Per me una porta si chiude se succede qualcosa di grave. Se ti odio o non voglio nulla da te chiudo, altrimenti lascio aperto”.

