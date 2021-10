Il GF Vip 6 sta regalando tantissime emozioni ai telespettatori, così come la love story tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi.

Francesca Cipriani è innamoratissima di Alessandro Rossi. Tutti lo hanno potuto constatare nelle scorse puntate del GF Vip 6 quando la showgirl ha rivisto il suo fidanzato dopo tanto tempo di distacco. Lacrime, gioia e anche bodyguard. Questi ultimi impiegati dal programma il possibile “assalto” di Francesca ad Alessandro.

Insomma tanto ma tanto amore che fa gola a tutti gli haters della Cipriani la quale, fino a qualche anno fa, ossia prima di incontrare l’amore della sua vita, non stava passando un bel periodo. “Io ero single da un bel po’ di anni, non cercavo nulla. Ormai mi ero arresa. Ero diventata molto diffidente dopo tutte le batoste, non avevo più voglia di perdere tempo”, ha raccontato alle coinquiline. L’incontro con Alessandro, però, ha cambiato tutto e pare che, per conquistarla, l’imprenditore abbia fatto una promessa alla Cipriani.

GF Vip 6, Francesca Cipriani e la promessa del fidanzato: manterrà fede alla parola?

Secondo quanto riferisce Alberto Dandolo nella rubrica Ah Saperlo pubblicata sul settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 21 ottobre, Alessandro Rossi avrebbe promesso a Francesca Cipriani un nido d’amore nel quadrilatero della moda a Milano.

“A Milano si vocifera che il suo fidanzato, Alessandro Rossi, ruspante imprenditore romagnolo, per conquistarla, le abbia promesso di regalarle una casa nel quadrilatero della moda a Milano, dal valore di circa 2 milioni di euro. Riuscirà a rispettare la parola data? Pare proprio di no…”, ha scritto Alberto Dandolo su Oggi.