Fortnite, nuovi premi gratis per tutti: basta completare queste sfide

Con il nuovo evento Halloween di Fortnite, è possibile ottenere fantastici premi gratuitamente. Basta completare queste sfide

Manca ormai poco più di una settimana ad Halloween, la festa più spaventosa dell’anno. Come di consueto, anche Fortnite non vuole farsi trovare impreparato e ha già rilasciato un aggiornamento per dare il via all’evento. Il battle royale da sempre sta attento ad una celebrazione così importante con tornei, skin, sfide e molto altro.

Per tutti i giocatori, c’è la possibilità di ottenere premi gratuitamente: basta completare alcune sfide. Previste come ricompense icone, spray, dorsi decorativi, schermate di caricamento, scie, deltaplani e persino strumenti di raccolta. Ecco cosa bisogna fare.

Fortnite, tutte le sfide di Halloween e i relativi premi

Partiamo dalle sfide Assalto dell’Orda, appena lanciate su Fortnite in vista dell’evento di Halloween. Completando 20 incarichi, è possibile ottenere l’Icona Stendardo dedicata alla Regina dei Cubi. Con un punteggio squadra di almeno 400.000, invece, l’utente può sbloccare lo Spray “Thriller della Squadra delle Coccole”. Per il Dorso Decorativo “Succo Pensante”, sono richiesti 2.000.000 punti squadra combinati.

Passando agli incarichi Fortnite L’incubo, ci sono ben 2.800 punti esperienza in palio completando le seguenti sfide: raccogliere 15 dolciumi, eliminare un avversario col Lanciazucche e atterrare 5 volte mentre si cavalca una scopa da strega.

Infine la Scheda punti. Completando un incarico si ottiene lo Spray “Maledizione di Corvo”. Schermata di caricamento “Duello chiar di luna” con due incarichi, mentre per il Deltaplano “Cuboplano” è richiesto il completamento di tre sfide. E per finire lo strumento da raccolta “Estrattore Ognitempo”, ottenibile completando la scheda punti di Ariana Grande.