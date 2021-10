Calciomercato Juventus, buone notizie per Allegri: una stella sta per firmare! La vittoria con lo Zenit ha donato ulteriore serenità all’ambiente

Kulusevski ha regalato alla Juventus la sesta vittoria consecutiva ieri sera. Nella terza sfida del girone di Champions League, i bianconeri hanno superato per 1-0 (il quarto in fila) lo Zenit San Pietroburgo. Una gara giocata non benissimo, come sottolineato da Massimiliano Allegri, ma con la grande solidità difensiva dell’ultimo periodo. Nonostante qualche assenza, la ‘Vecchia Signora‘ ha ipotecato il passaggio agli ottavi e potrà ora concentrarsi maggiormente nella rincorsa in campionato. Domenica sera ci sarà il ‘Derby d’Italia‘ contro l’Inter, in una sfida che per entrambe non può essere persa. I ragazzi di Inzaghi sono reduci in campionato dalla sconfitta con la Lazio e hanno ritrovato il sorriso con lo Sheriff in Europa. In classifica hanno un vantaggio sui rivali storici di appena tre punti (17 a 14) e proveranno a difendere la terza posizione.

Calciomercato Juventus, buone notizie per Allegri: Dybala è vicinissimo al rinnovo

Le buone notizie in casa juventina non riguardano però solo i risultati del campo. Anche sul mercato stanno arrivando dei segnali molto positivi, sia in vista di possibili nuovi innesti a gennaio, sia per i rinnovi dei campioni già presenti in rosa. Su tutti si parla di Paulo Dybala. Dopo un lungo tira e molla durato oltre un anno, il suo contratto sembra finalmente pronto ad essere firmato. Ne ha parlato nel pre-partita il vice presidente bianconero, Pavel Nedved.

“Rinnovo Dybala? Per la firma siamo vicinissimi, siamo molto contenti“. Ai microfoni di Sky Sport ha poi aggiunto: “Il vicepresidente della Juventus ha parlato del rinnovo di Paulo Dybala e del suo rientro in campo dall’infortunio: “Sarà pronto molto presto, è un giocatore troppo importante per questa squadra. Se ci sarà a San Siro con l’Inter? Noi tutti speriamo di sì“. Insomma la ‘Joya‘ sarà uno dei punti fermi su cui costruire la squadra del futuro, per tornare a vincere in Italia e in Europa.