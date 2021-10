Bianca Guaccero rischia grosso: in arrivo la stangata dalla Rai

Una decisione che arriverebbe direttamente dai vertici Rai: brutte notizie per Bianca Guaccero che potrebbe dire addio

L’avventura di Bianca Guaccero a Detto Fatto procede serenamente, nonostante piccoli imprevisti e cambi di orario che, però, non intaccano la conduzione del programma del primo pomeriggio Rai. Tuttavia, un’indiscrezione riguarda proprio la suddetta trasmissione che potrebbe ben presto naufragare.

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, lungo la rubrica di Alberto Dandolo, sembrerebbe che il futuro della conduttrice pugliese e lo stesso programma siano molto incerti per la prossima stagione. Nel 2022, i telespettatori potrebbero dire addio a Detto Fatto.

Bianca Guaccero, Detto Fatto sarà cancellato? Non c’è mai fine al peggio

Se è vero che non c’è mai fine al peggio, stando alle indiscrezioni del giornalista di Oggi, sembrerebbe che i vertici Rai, nella persona di Michele Guardì, hanno già individuato il nuovo format ed anche chi lo condurrà: e no, non sarà la Guaccero al timone del programma in sostituzione.

È arrivato il momento per la conduttrice pugliese di cambiare aria? Se l’indiscrezione risultasse vera, allora è probabile che la Guaccero potrebbe trovare ulteriori stimoli altrove e che, a fine stagione, si ritroverà a salutare il programma che ha condotto per tre anni di fila. Certo è che per la Rai sarebbe una grande perdita, visti i tanti telespettatori affezionati, ma forse avranno qualcosa in serbo anche per loro.