Anticipazioni Fino all’ultimo battito: Diego non resiste, finisce tutto

L’ultima puntata di Fino all’ultimo battito sarà densa di avvenimenti: le anticipazioni rivelano che Diego avrà un crollo psicologico, e farà una scelta che porterà conseguenze nefaste.

Il 28 ottobre andrà su Rai 1 in onda l’ultima puntata della fortunata serie Fino all’ultimo battito: secondo le anticipazioni, ci saranno diversi colpi di scena. Il protagonista rimarrà Diego, che continuerà a subire pressioni pesantissime e minacce da Cosimo. Il mafioso, infatti, lo minaccerà circa qualsiasi conseguenza sull’intervento chirurgico che dovrà subire.

LEGGI ANCHE >>> Love is in the Air anticipazioni: la confessione di Serkan sconvolge tutti!

NON PERDERTI >>> Anticipazioni Fino all’ultimo battito: il matrimonio salta, paura per Diego

Diego si prenderà cura di Cosimo, che dovrà subire una delicatissima operazione d’urgenza. Nel frattempo, anche Rocco rimarrà vittima di un incidente stradale di origine dolosa, molto probabilmente ordinato dallo stesso Cosimo. Diego, che si troverà a dover sostenere il peso psicologico di questi avvenimenti, avrà un vero e proprio crollo.

Fino all’ultimo battito, le anticipazioni della mossa di Diego

Diego continuerà a subire minacce da Cosimo, che arriverà anche a mettere in pericolo la sua famiglia. A quel punto, il medico deciderà di confidarsi con Elena, a cui finalmente racconterà tutta la verità. Le cose, però, non andranno come sperato, e la donna lascerà Diego, perchè sentirà di aver perso la fiducia in lui.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Amici 21: arriva il primo bacio, ma non è fra Luigi e Carola

Nel frattempo, Rosa continuerà coraggiosamente a combattere, cercando di impedire qualsiasi contatto fra Mino ed il mafioso. Proprio Cosimo tornerà di nuovo in ospedale, e sarà bisognoso delle cure di Diego: anche questa volta lo minaccerà di morte, prendendo di mira suo figlio Paolo. Ce la farà anche questa volta il dottore?