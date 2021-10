Anticipazioni Fino all’ultimo battito: il matrimonio salta, paura per Diego

Fino all’ultimo battito è giunta alla penultima puntata della stagione: tutte le anticipazioni sul matrimonio e Diego

La fiction di grande successo di Rai Uno è giunta alla sua penultima puntata -con il gran finale previsto per giovedì 28 ottobre- con una grande suspense su tutto quanto sta accadendo. Le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 21 ottobre, a partire dalle 21:25 cominceranno ad ultimare l’unione di tutti i tasselli finora incompleti.

Nella quinta puntata di Fino all’ultimo battito, infatti, Diego verrà messo con le spalle al muro: il suo piano clandestino viene scoperto. Gli uomini del clan di Cosimo, una volta scoperta la verità sul suo conto, lo preleveranno e lo porteranno alla corte del boss. Il dottore non passerà momenti facili di fronte al boss Cosimo: verrà picchiato e maltrattato fin quando non accade qualcosa di inaspettato. Il boss avrà nuovamente un malore e a salvarlo, nonostante il trattamento riservatogli, sarà proprio Diego.

Anticipazioni Fino all’ultimo battito: il rapporto con Elena va a rotoli

Diego stringe un patto con Cosimo: lui lo salva, ma in cambio pretende di essere libero e di non avere più nulla a che fare l’uno con l’altro. Intanto, però, il dottore dovrà risolvere un altro problema della sua vita: il rapporto con Elena.

A seguito del tradimento scoperto da Elena, il matrimonio va a rotoli. Tuttavia, la donna lo aspetterà comunque all’altare, ma Diego non si presenta. Nonostante l’uomo provi a spiegare l’assenza in un giorno così importante per i due, le sue parole rischiano di compromettere ulteriormente la loro serenità.