Amici 21, bacio tra Albe e Serena: durissima reazione della ex fidanzata – FOTO

L’ex fidanzata di Albe non ha reagito molto bene al bacio tra lui e Serena ad Amici 21: la foto su Instagram

In seguito agli spoiler della puntata in cui c’è un bacio tra Albe e Serena, l’ex fidanzata del cantante ha pubblicato prontamente una foto su Instagram con lo spoiler e le emoji di un pagliaccio sotto. I telespettatori che commentano assiduamente Amici 21 su Twitter si sono subito scagliati contro Albe ed il presunto tradimento.

Secondo alcune voci, Albe non sarebbe l’unico ad essere fidanzato: anche Serena fuori dalla casa ha un amore che l’aspetta. Tuttavia, i due ragazzi non hanno saputo mantenersi distanti e tra di loro è scoppiata la passione, contro ogni pronostico.

Amici 21, l’ex fidanzata di Albe non è l’unica a rispondere: la polemica su Instagram

Accortosi del polverone aizzato, il manager di Albe, Armand Talpá, ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto: “Visto che su Twitter e Instagram non si parla di altro, ci tenevo a comunicare che Alberto è single e pertanto ha la libertà di fare ciò che vuole e si sente. Le polemiche sono nate visto che è comparsa una foto di 2/3 settimane fa in cui era in videochiamata con, ai tempi, la sua fidanzata”.

Armand ha voluto smentire ogni voce su un presunto tradimento: “Alberto è single da prima ancora che si iniziasse a frequentare con la persona che frequenta ora, non c’è stato alcun tradimento. Basta commenti immaturi e non fondati ora, grazie. Alberto è dentro la scuola di Amici per fare musica, la gente da fuori deve parlare di musica”.