Adriana Volpe-Giancarlo Magalli, una storia senza fine: “Ha stancato”

La storia tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli ha stancato. A dirlo è stato Maurizio Costanzo: “Magalli deve tornare a fare il conduttore”

Se c’è una questione che ormai va avanti da tempo è quella tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. A scoprire le ferite tra i due ex colleghi, in passato finiti in un’aula di Tribunale, è stata Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, impegnata assieme alla Volpe nelle vesti di opinioniste del GF Vip 6, ha voluto punzecchiare la sua ‘compagna’ di avventura pubblicando su Instagram una foto con Magalli: da allora il delirio.

Ad intervenire adesso è stato Maurizio Costanzo. Il celebre giornalista rispondendo ad una lettrice sul settimanale Nuovo, dove cura una rubrica dedicata alla Tv ed ai personaggi che la animano, ha dichiarato: “La storia della perenne lite con Adriana Volpe ha stancato. Basta polemiche, deve tornare a fare il conduttore. Paola Perego e Simona Ventura cambino argomento, se credono”.

Ma come mai il giornalista ha tirato in ballo la Ventura e la Perego? Ebbene, le due conduttrici a Citofonare Rai 2 non hanno perso occasione per affrontare con l’ex timoniere de ‘I Fatti Vostri’ la lite con Adriana Volpe. La stessa lettrice del settimanale Nuovo ha dichiarato: “Facciamolo parlare d’altro”. Difatti, da quando la Bruganelli ha ‘involontariamente’ rispolverato il diverbio tra i due, a Magalli non viene chiesto null’altro se non la questione che lo lega all’ex collega.

La battaglia tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli da tempo sono in conflitto. I due conduttori hanno lavorato fianco a fianco su Rai Due al timone de ‘I Fatti Vostri’, ma quando l’impegno lavorativo si è concluso, tra i due c’è stato un contrasto di opinioni. Gli ex colleghi si sono accusati a vicenda per poi finire in una battaglia legale. Pertanto Adriana Volpe non è riuscita a trattenere il proprio disappunto quando le è cascata davanti agli occhi la foto della Bruganelli con Magalli: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!”

Un gesto che ha fatto tanto discutere non solo Adriana Volpe ma anche i suoi fans. C’è chi ha visto in Sonia Bruganelli mancanza di tatto visto il trascorso che la bionda collega ha con Magalli. “Ma quanto son bellini?! Tanto..!! Dio li fa e poi li accoppia. Ci vediamo lunedì”, aveva commentato con sarcasmo la Volpe in una Insta Stories. Da allora la questione è stata più volte tirata in ballo al GF Vip 6 e non solo. Lo stesso Magalli intervistato nei salotti televisivi ha dovuto rispondere alle tante domande sulla battaglia legale. Un storia, però, che sembrerebbe ormai aver stancato il pubblico del piccolo schermo.