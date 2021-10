WhatsApp, super novità per le chiamate di gruppo: che spettacolo

Spunta su WhatsApp una grande novità per quanto riguarda le chiamate di gruppo. Utenti entusiasti dell’ultimo aggiornamento: cosa cambia.

WhatsApp è l’applicazione più usata al mondo nell’ambito della messaggistica istantanea, con più di due miliardi di utenti. Negli ultimi mesi abbiamo visto numerosi aggiornamenti, con funzioni che sono state migliorate e l’aggiunta di nuovi tools. Nell’ultima ora è spuntato un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le chiamate o videochiamate di gruppo. Infatti gli sviluppatori stanno migliorando la gestione delle chiamate di gruppo.

L’ultimo aggiornamento permetterà di unirsi ad una chiamata o videochiamata già iniziata in un gruppo, permettendo anche ai ritardatari di unirsi alla call. Infatti appena entrati in un gruppo in cui è in corso una videochiamata che vi siete persi ma ancora in corso, comparirà ora un nuovo pulsante che vi garantirà l’accesso alla conversazione. La novità era già stata introdotta su Facebook ed anche sull’app di messaggistica è stata accolta con grande entusiasmo.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev — WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021

WhatsApp, più sicurezza per gli utenti: ecco il nuovo backup criptato

WhatsApp è pronta a migliorarsi ancora una volta. Infatti nel corso di questo 2021 il colosso di Menlo Park ha rilasciato numerosi aggiornamenti, che hanno oscurato lo scivolone dei nuovi termini di servizio. Adesso l’applicazione di messaggistica istantanea è pronta a migliorare la sicurezza dei propri utenti, che a breve non dovranno temere di perdere alcun messaggio. Infatti gli sviluppatori sono pronti ad introdurre il backup criptato.

Inoltre l’applicazione userà nuovamente la crittografia end-to-end. Infatti questo sistema di sicurezza non permette a WhatsApp di leggere i messaggi che ci scambiamo all’interno dell’app. Il nuovo livello di sicurezza permetterà di inserire una password o una chiave di crittografia a 64 cifre. Questo sistema di sicurezza permetterà agli utenti di leggere i backup. Ovviamente sarà indispensabile ricordare sempre la lunga password, per leggere i backup in qualsiasi momento.

Per proteggere il backup di WhatsApp sarà quindi necessario: