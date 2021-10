Un Posto al Sole, fiction in onda su Rai 3, sta per vivere un cambiamento che ha sorpreso i fan. Un arrivo clamoroso ha stravolto l’immaginario dei telespettatori.

Un posto al sole è la fiction italiana più longeva e apprezzata di sempre dal pubblico. La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996 e da allora la trasmissione in onda va dal lunedì al venerdì su Rai 3. Sono più di due milioni le persone che si sintonizzano sul terzo canale della rete nazionale per vedere cosa accadrà a Posillipo, in particolare a Palazzo Palladini.

Dal 1996, dunque, i telespettatori – stesso posto, stessa ora e stesso canale -, divorano ogni puntata di Un posto al sole, ma a breve tutto sta per cambiare. Quelle abitudini dovranno essere rivalutate.

Un Posto al Sole, clamorosa svolta epocale: sta per cambiare tutto

Dagospia ha lanciato l’indiscrezione. Secondo il sito web, il direttore di Rai3 Franco Di Mare sta pensando di spostare Un posto al sole, la soap italiana più longeva di sempre che proprio il 21 ottobre festeggia il suo 25esimo anniversario, dalle 20.45 alle 18.30, ossia l’orario che lo ospitava nei primi anni.

L’idea sarebbe quella di sostituire la soap con una nuova striscia quotidiana affidata a Lucia Annunziata. Un posto al sole andrebbe in onda prima del Tg3 delle 19 togliendo mezz’ora a Geo & Geo e molte visualizzazioni alla soap-opera dato che la gente che lavora a quell’ora non sarà a casa a guardare la tv.