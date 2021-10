Tommaso Zorzi, guai grossi per il fidanzato Stanzani: l’appello dei ragazzi – FOTO

Su Instagram, Tommaso Zorzi ha ben spiegato quanto è successo al fidanzato Stanzani e fa un appello ai suoi follower

Da qualche ora, Tommaso Zorzi ed il fidanzato Tommaso Stanzani stanno fronteggiando un vero e proprio guaio: il ballerino di Amici di Maria De Filippi si è trovato, di punto in bianco, senza il suo profilo Instagram. Sembrerebbe, infatti, che Stanzani sia stato hackerata e non ha più accesso al suo account personale.

“È da stamattina che stiamo cercando una soluzione. Tommino è stato hackerato. Accendete i pali santi”. Un appello ironico, che nasconde anche un po’ di stizza, quello del vincitore del Grande Fratello VIP 5 che, a queste scocciature, è ormai abituato.

Tommaso Zorzi ed il problema di Instagram: ecco il risultato della ricerca del profilo del fidanzato

“Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la Pagina sia stata rimossa. Torna su Instagram”. Questo è il messaggio che appare quando si clicca sul tag del nome del social network del fidanzato di Tommaso Zorzi. Una bella scocciatura per i due, sicuramente più per il ballerino, che al momento è senza il suo profilo personale, in attesa di recuperarlo.

Qualcosa di molto simile accadde anche ad una persona che lui conosce molto bene: l’ex compagna d’avventura, Rosa Di Grazia. La ballerina partenopea, tuttavia, prima di riavere il suo account ufficiale ha dovuto aspettare mesi, tanto che alla fine ne creò un altro per poter restare in contatto col suo pubblico.